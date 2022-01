Calciomercato Sassuolo, Carnevali: “Lucca? Avevamo un accordo, il Pisa ha detto no”

Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in merito alla trattativa dei neroverdi per Lorenzo Lucca

Niente Sassuolo per Lorenzo Lucca . Il centravanti ex Palermo è stato vicino ai neroverdi nella giornata di ieri, trattativa che poi non è andata a buon fine. L'amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali , è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e si è soffermato sui motivi principali che non hanno permesso al classe 2001 del Pisa di approdare alla corte di Federico Dionisi . Di seguito le dichiarazioni dell'Ad:

"Ieri sera siamo andati avanti per Lucca, avevamo un accordo. Oggi però non c’è stata la volontà da parte della proprietà del Pisa per chiudere questa operazione. Penso sia stato un discorso economico, è un ragazzo molto interessante, non ci siamo fermati perchè nell’ultimo periodo ha fatto meno bene. Ripeto, c’era anche una sorta di accordo ma oggi il Pisa ha detto di no. Se c’è possibilità entro le 20? No. In estate sicuramente, vedremo. Avremo anche più tempo. Lucca non si fa per circa 2 milioni”