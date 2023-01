Calciomercato Sampdoria, Nestorovski obiettivo principale per l’attacco blucerchiato

Possibile trasferimento alla Sampdoria per Nestorovski, richiesto anche in Serie B

Un campionato di Serie A a dir poco deludente della Sampdoria sta lasciando l'amaro in bocca ai tifosi blucerchiati che sperano in una svolta a livello caratteriale della propria formazione, cercando anche di sfruttare l'attuale finestra di calciomercato invernale. Appena otto reti messe a segno in questa prima metà del campionato dalla squadra allenata da Dejan Stankovic. Tra i reparti che necessitano maggiormente dei rinforzi, c'è senza dubbio quello più avanzato, con il solo Manolo Gabbiadini come centravanti d'esperienza nella categoria.