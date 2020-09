Calciomercato Sampdoria, Keita sempre più vicino: ecco quando può arrivare in Italia

Keita Baldé è sempre più vicino alla Sampdoria.

E’ alle battute finali la trattativa che dovrebbe portare Keita Baldè in blucerchiato. La società, come riportato da “Gianlucadimarzio”, starebbe infatti definendo gli ultimi dettagli con il Monaco per chiudere l’operazione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Salvo inattesi colpi di scema, l’ex Lazio dovrebbe arrivare a Genova nella giornata di domani, ed essere a disposizione di Claudio Ranieri già a partire dalla prima gara di campionato in programma domenica sera all’Allianz Stadium.