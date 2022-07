Calciomercato Salernitana, ufficiale Diego Valencia: “Un sogno giocare in Italia”

"Una grande gioia, da quando ero piccolo ho sempre sognato di giocare in un campionato importante europeo come l'Italia. Sono molto emozionato e ottimista per il futuro, sarò una bellissima esperienza in un torneo molto competitivo. Dovrò dare il meglio di me per aiutare la squadra. Ho molta voglia di cominciare ad allenarmi, di conoscere compagni, staff, stadio e tifosi. Darò tutto me stesso, devo sentirmi parte del gruppo, mi allenerò al massimo. Quando il mio trasferimento è diventato ufficiale ho ricevuto molti messaggi sia dal Cile che da tifosi della Salernitana. Voglio ringraziarli del supporto, ho visto tanti video dei tifosi e dello stadio. Ringrazio per l'affetto e prometto che mi impegnerò al massimo".