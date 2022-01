Calciomercato Salernitana, pronto colpo in entrata: fatta per Dragusin, Fazio…

Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, lavora sul mercato per piazzare gli ultimi colpi prima della chiusura

Nuovo colpo in entrata per la Salernitana, decisa a rinforzare quanto più possibile la propria rosa per potere centrare l'obiettivo salvezza. Si tratta di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002 di proprietà della Juventus che quest'anno era già in prestito alla Sampdoria. L'operazione, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio", è in chiusura.