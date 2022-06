Calciomercato Salernitana, i granata fanno sul serio per Cavani: offerto un biennale

La Salernitana continua a sognare il colpo Edinson Cavani: pallino del presidente Iervolino che, già da settimane, corteggia l'ex Palermo con l'obiettivo di portarlo in Campania a partire dalla prossima stagione. Contratto biennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus legati a presenze e gol , la proposta avanzata dal numero uno della Salernitana per convincere l'uruguaiano a vestire la casacca granata.

L'operazione resta complicata visto il valore e le ambizioni del calciatore, svincolato dopo l'avventura al Manchester United. Da fonti vicine al club, tuttavia, sono sicuri che in caso di mancate proposte in arrivo da club di Champions, il Matador sarebbe pronto a valutare l'offerta dei campani. Ora l'ex Napoli si trova in patria per le vacanze, ma presto, - come sottolineato da "La Gazzetta dello Sport" - prenderà una decisione sul proprio futuro.