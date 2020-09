Calciomercato, rompicapo bomber: c’è l’accordo Napoli-Roma per Milik, Juventus tra Suarez e Dzeko. L’Inter…

Quando sembrava definitivamente tramontata l’ipotesi del raggiungimento di un’intesa tra Napoli e Roma per il trasferimento di Arkadiusz Milik in giallorosso, si è progressivamente profilata una vera e propria svolta. Come riporta TMW, dopo un’estenuante negoziazione i due club avrebbero trovato il punto di convergenza sulla base di 25 milioni di euro più cinque di bonus per il cartellino del bomber polacco. Ad alimentare lo stallo adesso è proprio la posizione del calciatore affascinato dal progetto Juventus ed ammaliato dai primi contatti interlocutori con il club bianconero. La Juventus attende fiduciosa che Luis Suarez espleti e definisca l’iter burocratico che dovrebbe consentirgli di acquisire lo status di comunitario, contestualmente Paratici e Cherubini non placano i loro giri d’orizzonte. Edin Dzeko è spettatore molto interessante dell’intera vicenda: un approdo di Milik in giallorosso lo porrebbe di fatto in uscita e gli unici club in Italia capaci di far fronte all’ingaggio del goleador bosniaco sono Inter e Juventus.

