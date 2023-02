Calciomercato Roma, Zaniolo è del Galatasaray: l’esterno d’attacco è già in Turchia

Nicolò Zaniolo, esterno polivalente dotato di tecnica esplosività e spiccata propensione offensiva, secondo quanto riportato da TMW è ormai vicino ad essere un nuovo calciatore del Galatasaray . Il calciatore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter è atterrato ad Instanbul dopo che il club turco ha raggiunto l'intesa totale, sia con la Roma che detiene la proprietà del cartellino del ragazzo, sia con l'entourage del classe 1999 già protagonista in Serie A nelle scorse stagioni con la maglia del giallorossa.

Ormai ex pupillo di José Mourinho, tecnico che ne apprezza fortemente doti umane e calcistiche, Zaniolo ha collezionato con la compagine capitolina ben 128 presenze complessive, ritagliandosi un ruolo di primo piano nell'ambito della 2018/19, antecedente all'infortunio. L'accordo tra le due società è sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più bonus per una cifra che supererà i 20 milioni di euro. Per quanto concerne il contratto, l'attaccante firmerà fino al giugno del 2027 con una clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro.