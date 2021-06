Calciomercato Roma, Spinazzola fa impazzire l’Europa: su di lui anche il Chelsea

Il Chelsea di Tuchel ha messo nel proprio mirino il terzino della Roma: tra i migliori in campo nelle ultime quattro gare dell'Italia

Per il Messaggero l’interesse del club londinese è fortissimo. Motivo per il quale, i Blues, sarebbero già pronti ad aprire una finestra di dialogo con la società capitolina. Spinazzola, veloce e continuo, potrebbe infatti rappresentare il profilo adatto per il Chelsea: in cerca di un terzino sinistro dopo la partenza ormai certa di Emerson Palmieri, che nell'ultimo anno ha trovato sempre meno spazio in squadra.