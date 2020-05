Calciomercato Roma, sirene americane per Pastore: ‘El Flaco’ conteso da Beckham e dai campioni in carica

Javier Pastore vicino all’addio.

Il fantasista in forza alla Roma sarebbe a un passo da lasciare il club giallorosso dopo appena due stagioni vissute tra pochi alti e tanti bassi, a causa soprattutto dei numerosi infortuni che lo hanno costretto spesso ai box. Il calciatore argentino portato in Italia dal Palermo di Maurizio Zamparini dopo due stagioni tra Talleres de Cordoba e Huracan. Senza alcun dubbio la sua parentesi più fortunata fu proprio quella rosanero alla quale è d’obbligo unire quella al PSG dove ha trascorso ben 7 anni della sua carriera totalizzando 186 presenze e mettendo a segno 29 reti. Tanti i trofei alzati con la maglia del club parigino addosso, parliamo addirittura di 19 premi di squadra tra Campionati nazionali (5), Supercoppe di Francia (5), Coppe di Lega francese (5) e Coppe di Francia (4).

Nell’estate del 2018 ‘il Flaco’ decise di chiudere la sua esperienza con il PSG per tornare in Italia, scelse di accettare la corte della Roma che si era convinta di aver messo a segno un gran colpo. Pastore però, nonostante la classe cristallina che lo contraddistingue, è stato vittima di troppi stop muscolari che ne hanno precluso la presenza in campo. Con la maglia giallorossa, infatti, conta solo 23 presenze e 3 reti in quasi due anni di permanenza tra campionato e coppe. Il calciatore argentino che a giugno compirà 31 anni è dunque vicino a lasciare la squadra della Capitale, la destinazione più probabile potrebbe essere quella americana. In MLS, stando aFootMercato, ci sono un paio di squadre quali l’Inter Miami di Beckham e dai campioni in carica dei Seattle Sounders che stanno provando a fargli la corte in vista della ripartenza della stagione, che dovrebbe avvenire entro la metà di giugno. Il sudamericano a questo punto è a un bivio, la permanenza alla Roma sembra però pura utopia.