Calciomercato Roma, sabato 6 agosto Paulo Dybala si presenterà in conferenza stampa

Paulo Dybala protagonista della conferenza stampa in programma il 6 agosto

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante argentino, svincolato dopo l'addio alla Juventus, ha scelto la Capitale. La svolta è arrivata nella notte scorsa, quando l'ex Palermo ha accettato la prima vera offerta giallorossa: un triennale da sei milioni di euro l'anno, bonus compresi. Una scelta che ha spiazzato le altre pretendenti al calciatore, tra cui alcune big del calcio italiano come Napoli ed Inter. Nonostante le proposte arrivate da squadre partecipanti alla prossima Champions League, i corteggiamenti arrivati dallo Special One sembrano essere stati decisivi per convincere la Joya ad accasarsi ai campioni della Conference League.