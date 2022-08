Calciomercato Roma, prosegue la trattativa col PSG per l’ex Liverpool Wijnaldum

Pochi dettagli da definire per il passaggio alla Roma in prestito di Wijnaldum

Ormai messo ai margini del progetto del club campione di Francia, Wijnaldum è alla ricerca di nuovi stimoli che possano metterlo in mostra come ai tempi dei Reds. La Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe già avviato una trattativa per l'ex PSV e Newcastle ma al momento mancherebbe l'intesa decisiva per l'ingaggio da limare. Infatti, l'olandese vestirebbe il giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto ma con sette milioni di euro da lui percepiti da spalmare tra i due club.