Calciomercato Roma, Petrachi pesca in Spagna: dopo Ibanez, in arrivo dal Barcellona Carles Perez. Gonzalo Villar…

Carles Perez ad un passo dalla Roma.

L’acquisto dell’attaccante di proprietà del Barcellona sarebbe in dirittura d’arrivo per il club giallorosso. Cresciuto nelle giovanili blaugrana e approdato quest’anno in prima squadra, Perez ha collezionato fin qui dieci presenze, condite da un gol e tre assist. Un salto di qualità significativo per il gioiello della cantera catalana, più volte protagonista con la maglia della prima squadra.

La società capitolina ha messo nel mirino il talentuoso calciatore in tempi non sospetti e l’accordo con il club catalano sarebbe virtualmente definito. Il classe ’98 dovrebbe sbarcare in Italia tra stasera e domani mattina e la Roma verserà nelle casse del Barcellona circa tredici milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino dell’attaccante. Perez potrebbe non essere l’unico rinforzo dal passaporto spagnolo per il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca: infatti il ds Petrachi sembra ormai aver definito l’operazione relativa all’ingaggio di Gonzalo Villar, centrocampista centrale dell’Elche Club de Fútbol chedovrebbe raggiungere il connazionale nelle prossime 24 ore. Dopo l’arrivo a Trigoria del difensore atalantino Roger Ibañez da Silva, le prossime saranno ore decisive per ultimare ed annunciare altri due importanti colpi in entrata.

Per quanto concerne le operazioni in uscita, invece, la dirigenza giallorossa sta cercando un’adeguata collocazione al brasiliano Juan Jesus, dopo i sondaggi da parte di Atalanta, Milan e Fiorentina per il cartellino dell’ex Inter. Chi è sicuramente ai saluti è il terzo portiere, Daniel Fuzato, il classe ’97 brasiliano che andrà in prestito al Vitoria Setubal. A prendere il suo posto in organico dovrebbe essere l’estremo difensore brasiliano Rafael, di proprietà del Cagliari.

