Calciomercato Roma, offerto un contratto triennale a Dybala. La Joya vorrebbe l’Inter

Dybala è corteggiato dalla Roma ma preferirebbe l'opzione Inter, visto che i giallorossi non giocherebbero la Champions League

La Roma continua a coltivare il sogno Paulo Dybala, desiderio di calciomercato di parecchie squadre europee vista anche l'opzione di accaparrarselo a parametro zero. Il club capitolino, secondo quanto riportato dal giornale argentino TyC Sports, avrebbe presentato all'ormai ex Juventus un contratto triennale con un ruolo da protagonista per la successiva stagione.