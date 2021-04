Calciomercato Roma, obiettivo Quaison: l’ex Palermo potrebbe tornare in Serie A. Tiago Pinto punta il talento del Mainz

Forza fisica, esplosività, progressione poderosa, buona tecnica di base.

Robin Quaison ha trascorso quasi tre stagioni nel Palermo targato Maurizio Zamparini, dal 2014 al 2017, collezionando ben sessantasei presenze e sette gol tra Serie A e Coppa Italia. Centrocampista talentuoso e duttile, ragazzo timido e taciturno. Dopo un periodo di fisiologico adattamento alle dinamiche tattiche del calcio italiano, il ragazzo ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche ritagliandosi uno spazio significativo.

Intermedio, esterno alto, trequartista incursore, aculeo del tridente offensivo: Quaison ha interpreato vari ruoli nel corso della sua esperienza in rosanero, contraddistinguendosi per tempi di inserimento, doti balistiche dalla media distanza, una certa confidenza con il gol.

L’ addio al Palermo a gennaio 2017, nel cuore di una stagione poi conclusasi con la retrocessione dei siciliani in Serie B, l’approdo in Bundesliga con la maglia del Mainz. Il calciatore, già nel giro della nazionale svedese, ha collezionato con il club tedesco ben centodiciassette presenze e ventotto gol.

Un buon numero di realizzazioni e tanti assist, l’ex Palermo è divenuto nel corso delle stagioni uno dei giocatori più performanti del Mainz.

Il suo contratto con la società tedesca scade il prossimo giugno e adesso per il centrocampista svedese di origini ghanesi si potrebbero spalancare le porte di un ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma si sarebbe già mossa concretamente, avviando i contatti con l’entourage del ragazzo, per tesserarlo in vista della stagione calcistica 2021-2022.