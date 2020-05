Calciomercato Roma, Mkhitaryan si allontana: chiesto rinnovo del prestito ai Gunners

Henrikh Mkhitaryan può lasciare la Capitale.

E’ sempre più incerto il futuro del numero 77 della Roma, Henrikh Mkhitaryan: tra gli obiettivi della Roma per la prossima sessione di mercato – così come espressamente chiesto da Paulo Fonseca. Nonostante l’intenzione dei giallorossi di non privarsi del centrocampista armeno, la permanenza nella Capitale dello stesso, si sarebbe improvvisamente complicata. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la società giallorossa, che non disporrebbe di grandi capitali per la prossima campagna acquisti, avrebbe chiesto all’Arsenal il rinnovo del prestito fino al 2021. Una richiesta, come si legge su “SportMediaset”, ben lontana dai piani dei Gunners: decisi invece a monetizzare quanto prima per la cessione di Mkhitaryan, in scadenza di contratto proprio il prossimo anno.