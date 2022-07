Calciomercato Roma, incontro con ag. Zaniolo: la Juventus e De Ligt…

Previsto un incontro tra le parti per discutere del futuro di Zaniolo

Il mercato della Juventus si prepara a subire una nuova accelerazione. I bianconeri puntano con convinzione Nicolò Zaniolo: operazione che potrebbe essere facilitate dall'addio di Matthijs de Ligt. L’accelerata - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - è arrivata ieri, con l’inserimento del Bayern Monaco nella corsa per accaparrarsi l'olandese. Sarebbe infatti pronta un’offerta simile a quella del Chelsea: 70 milioni che, in parte, potrebbero essere utilizzati per portare a Torino Zaniolo.