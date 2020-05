Calciomercato Roma, il Psg punta Pellegrini: Leonardo ci prova, la clausola rescissoria del giallorosso…

Il Paris Saint-Germain ha puntato Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista offensivo della Roma, grazie alle prestazioni positive delle ultime stagioni, ha suscitato il forte interesse da parte del club transalpino che vorrebbe accaparrarselo in vista della prossima stagione. A spingere la società francese sarebbe la clausola che lega il calciatore italiano ai giallorossi pari a 30 milioni di euro pagabili in due anni. L’affare sarebbe gradito ai parigini che porterebbero a casa un talento puro da affiancare al già navigato Marco Verratti, da considerare però la volontà di Pellegrini. Il centrocampista romano, infatti, non ha mai manifestato la volontà di lasciare Roma per trasferirsi in un altro campionato, il nodo si scioglierà non appena si risolveranno i problemi legati alla ripartenza del campionato. Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, sta valutando se provare a strappare Pellegrini alla Roma attraverso la clausola rescissoria; a quel punto bisognerebbe solo capire che tipo di stipendio offrire al ragazzo.