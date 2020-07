Calciomercato Roma, il presidente del Basaksehir: “Under cambia club in Serie A, ecco quanto incasseremo”

La Roma ed il futuro l’esterno d’attacco Cegiz Under.

Il numero 17 del club giallorosso potrebbe salutare la Capitale pur rimanendo un calciatore del massimo campionato italiano. L’esterno offensivo turco, che nelle ultime gare di campionato non ha trovato spazio finendo ai margini delle gerarchie tecniche di Paulo Fonseca, potrebbe approdare al Napoli in vista della prossima stagione. L’indiscrezione di mercato, seppur in modo piuttosto anacronistico, arriva dall’ex presidente di Under Goksel Gumusdag, numero uno del Basaksehir.

Nel corso di un’intervista concessa ai cronisti della stampa locale, il patron del club che milita nel massimo campionato turco, ha dichiarato senza troppi giri di parole che “Cengiz andrà al Napoli e noi incasseremo 4-5 milioni“. Il chiaro riferimento del numero uno del Basaksehir è alla percentuale sulla futura rivendita concertata con la Roma(20%) all’atto della cessione del calciatore classe 1997 al club di Pallotta. Il Napoli potrebbe così arricchire la propria rosa con l’ingaggio di un talento probabilmente non valorizzato al meglio nel club giallorosso. Velocità, qualità tecnica e dribbling sono alcune delle caratteristiche dell’esterno offensivo attualmente in forza alla compagine guidata da Paulo Fonseca.

Caratteristiche che nella stagione 2020/2021 di Serie A potrebbero implementare cifra tecnica ed imprevedibilità della formazione di Gattuso, rendendo il Napoli una autorevole candidata in chiave scudetto. La conquista della Coppa Italia da parte del club partenopeo ha regalato un finale di stagione più sereno al club di De Laurentiis. Il trofeo vinto al culmine della prima gara ufficiale dopo la pandemia da Covid 19 ha impreziosito una stagione partita a rilento per la società campana con la tormentata gestione tecnica targata Ancelotti e l’avvicendamento in panchina con l’attuale tecnico, Rino Gattuso.