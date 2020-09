Calciomercato Roma, il futuro di Edin Dzeko: i bookmakers hanno le idee chiare. Juventus e Inter…

Edin Dzeko è uno degli attaccanti più performanti, prolifici e completi del panorama calcistico internazionale.

Il centravanti bosniaco ha segnato in modo significativo la recente storia della Roma, trascinando la compagine giallorossa a suon di gol ed ergendosi a vero e proprio leader tecnico della squadra. L’ex Manchester City ha più volte dato prova di grande attaccamento alla causa, anche in un frangente in cui la dirigenza giallorossa sembrava aver definito nel dettaglio la sua cessione al Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ogni sessione estiva di calciomercato, il nome di Edin Dzeko torna puntualmente alla ribalta delle cronache specializzate di settore, numeri, continuità di rendimento e cifra tecnica fanno del numero nove giallorosso uno dei bomber più ambiti dai top club europei. Juventus ed Inter tra le big italiane fanno da tempo una corte spietata al bosniaco, ma le recenti contingenze di mercato e le dichiarazioni rilasciate recentemente da nuova proprietà e dirigenza della Roma sembrano aver cambiato lo scenario. Anche i bookmakers hanno dato l’identica lettura in merito alla vicenda: prendendo in esame le quote della Snai relative alla prossima squadra del calciatore, la permanenza in giallorosso è quotata ad 1,25 L’ipotesi Juventus, con il club bianconero sempre più vicino a Suarez, viene quotata 2,75 rispetto al 2,10 di qualche tempo fa. Outsider resta l’Inter di Antonio Conte, se Dzeko dovesse indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione, chi scommetterà su questa eventualità porterà a casa 6,50 volte la posta puntata.

