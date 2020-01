Calciomercato Roma, Florenzi pronto all’addio: il Valencia ci pensa, ma c’è un nodo da sciogliere

Alessandro Florenzi è ad un passo dal dire addio alla Roma.

Il difensore, che veste fin dalle giovanili la maglia giallorossa ed ha anche ereditato la fascia di capitano da Daniele De Rossi, è stato in questa stagione messo ai margini del progetto di Paulo Fonseca. Soltanto dodici, infatti, le presenze collezionate. Le prestazioni del giocatore non hanno mai convinto il tecnico dei Capitolini. Oggi, seppur con grande amarezza, il classe ’91 sta pensando al trasferimento. A fare traboccare il vaso, in particolare, sarebbe stata la scelta dell’allenatore di tenerlo in panchina in occasione del derby, domenica. Una delusione, per lui, inaccettabile.

L’intenzione di procedere con una separazione, ormai, è evidente da entrambe le parti. Il futuro di Alessandro Florenzi, attualmente, sembra poter essere indirizzato verso la Liga. Sulle sue tracce, infatti, c’è il Valencia. I due club hanno già avviato la trattativa, ma ci sarebbero ancora dei nodi da sciogliere. In particolare, la Roma vorrebbe cedere il difensore a titolo definitivo, mentre gli spagnoli preferirebbero un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. A mettere il freno alle volontà della società, nei dettagli, sarebbe l’ingaggio del giocatore.

Le prossime ore saranno fondamentali per decretare le sorti di Alessandro Florenzi, che, da parte sua, non intende più aspettare. Il difensore vuole tornare a conquistarsi il minutaggio che non è riuscito a collezionare nell’ultimo anno tra le fila della Roma, in modo da tornare presto in carreggiata. Il Valencia potrebbe essere la piazza giusta per riscattarsi.