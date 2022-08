Calciomercato Roma, Felix in chiusura con la Cremonese: liberato lo slot per Belotti

Lo slot liberato da Felix è pronto per essere occupato da Belotti

Felix Afena-Gyan sarà presto un nuovo calciatore della Cremonese . Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il ghanese classe 2003 si trasferirà al club lombardo a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui sei milioni di euro, più tre legati ad alcuni bonus. Il calciatore è stato recentemente pizzicato dalla tifoseria della Roma per un presunto coinvolgimento sull'infortunio del nuovo acquisto Wijnaldum .

Il trasferimento di Felix alla Cremonese è molto importante per il club capitolino che vedrà liberarsi uno slot che sfrutterà presto proprio Andrea Belotti, in attesa di aggregarsi alla corte del tecnico José Mourinho. Il "Gallo" è pronto a ritrovare il suo ex compagno ai tempi del Palermo, Paulo Dybala.