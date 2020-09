Calciomercato Roma, cessione Schick: l’ex Lipsia al Bayer Leverkusen a titolo definitivo, le cifre dell’affare

La breve ed opaca avventura di Patrick Schick con la maglia della Roma finisce qui.

La notizia arriva proprio dal club giallorosso che rende noto sul proprio sito ufficiale il trasferimento dell’ex Sampdoria al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 26,5 milioni di euro. Il jolly offensivo della Repubblica Ceca resta quindi in Bundesliga dove ha militato nella scorsa stagione con la maglia del Lipsia, club a cui è approdato dopo l’addio ai giallorossi con la formula del prestito. Schick si lega al Bayer Leverkusen con un contratto fino al 2025. Dopo l’esplosione in Serie A con la maglia blucerchiata, il talento ceco ha visto sfumare sul filo di lana il suo trasferimento alla Juventus con cui aveva già effettuato le visite mediche. Due anni ai margini con la Roma, soltanto cinque reti, una serie di equivoci tattici ed infortuni che gli hanno impedito di trovare continuità e qualità di prestazioni. Ora Schick ripartirà nuovamente dalla massima divisione tedesca, campionato in cui ha già fatto discretamente bene con il Lipsia, e disputerà la prossima Europa League con il suo nuovo club, il Bayer Leverkusen.