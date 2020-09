Calciomercato Roma, asse col Napoli: vicino lo scambio Milik-Under, Veretout da Gattuso? I dettagli

I club di Serie A, in prossimità dell’avvio del campionato, sono strenuamente impegnati in sede di calciomercato. Nel caso della Roma in cantiere vi sono tante possibili operazioni, sia in entrata che in uscita, che potrebbero chiudersi nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il mercato in uscita dei giallorossi il Napoli sembra avere puntato decisamente il centrocampista Veretout, e avrebbe offerto 30 milioni di euro per il cartellino francese, ma la Roma ne vorrebbe almeno 40. “Una cifra al momento impossibile da versare per gli azzurri che hanno da poco acquistato Osimhem”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda invece i possibili acquisti della Roma occhi puntati sullo scambio Milik-Under, la cui operazione potrebbe sbloccarsi a breve se i giallorossi decidessero di mettere sul piatto, oltre al cartellino del giocatore turco, altri 10 milioni di euro. “L’attaccante polacco sembra aver accettato la nuova destinazione e il ds Giuntoli sembra ottimista aul buon esito dell’affare, ma si guarda anche intorno”, si legge ancora sulla Rosea

