Calciomercato Reggina, ufficiale l’arrivo dell’ex Inter e Salernitana Obi

Contratto biennale per l'ex Inter Joel Obi con la Reggina in Serie B

Importante colpo in entrata per la Reggina di Filippo Inzaghi che rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo di Joel Obi, ex di altre squadre italiane come Inter, Chievo Verona e Salernitana. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club amaranto: