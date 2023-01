Calciomercato Reggina, c’è un altro ex Palermo nel mirino: La Gumina del Benevento

La Reggina punta dritto alla promozione diretta e vuole sfruttare l'attuale finestra di calciomercato invernale per rinforzarsi e spuntarla sulla concorrenza folta composta da Genoa e Bari. Oltre a Nicolas Viola , gli amaranto starebbero puntando ad un altro ex calciatore del Palermo.

Secondo quanto riportato da TMW, la Reggina starebbe intensificando in queste ore i contatti diretti per Antonino La Gumina attualmente in forza al Benevento. Prima di mettere a segno il colpo, però, c'è in uscita l'ex centravanti del Bologna, Federico Santander.