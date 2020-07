Calciomercato, quale futuro per Sforzini? L’attaccante attende solo il Palermo. Sagramola-Castagnini…

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da qualche settimana è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana e Roberto Floriano.

Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà. Il reparto ma puntellare con maggiore attenzione è l’attacco, e tal proposito – scrive l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’ -, Ferdinando Sforzini potrebbe rientrare nei piani della C.

“Ad alcuni giocatori è stato detto che non rientravano nei programmi della prossima stagione e lui ancora no. In assenza di una comunicazione in un senso o nell’altro il dubbio resta, magari anche negli uffici di viale del Fante. Chi lo conosce bene sa che “Nandogol” il telefono lo tiene d’occhio, tra un allenamento e l’altro, per tenersi in forma in vista di un ipotetico ritiro, nonostante le prime chiamate dalla Serie C e dalla Serie D siano già arrivate. Sforzini, da quello che si intuisce, non ha fetta di accaparrarsi un contratto, un filo di speranza di poter continuare il viaggio in rosanero dopo aver vinto il campionato di Serie D alberga in lui. A35 anni, la prospettiva è quella di poter chiudere la carriera in bellezza. Palermo per lui rappresenta la Serie A, per l’organizzazione della nuova società e per il calore della piazza. Magari c’è anche la voglia di lasciare di più il segno visto come per la fattura al perone ,il suo contributo si è ridotto a 5 gol in 14 presenze. D’altronde, in un organico di Serie C Sforzini può costituire un’alternativa di lusso da lanciare dalla panchina per risolvere problemi. Malizia e fiuto non gli mancano”, si legge sul noto quotidiano.