Calciomercato PSG, Thiago Silva ai saluti? Il Milan pensa ad un clamoroso ritorno, ma c’è un nodo da sciogliere

Thiago Silva può tornare in Italia.

Il Milan, a gennaio scorso, ha riabbracciato un grande ex: Zlatan Ibrahimovic, che sta risollevando le sorti dei rossoneri in questa seconda metà della stagione. L’attaccante svedese, tuttavia, potrebbe non essere l’unico clamoroso ritorno dell’annata. Il contratto di Thiago Silva con il Paris Saint-Germain, infatti, scadrà a giugno prossimo. Stando a quanto riportato dal portale brasiliano Uol Esporte, il difensore avrebbe richiesto alla società parigina un prolungamento dell’accordo per altri due anni con un ritocco dell’ingaggio. Una volontà che, però, il ds Leonardo non sarebbe attualmente disposto a soddisfare. Il rapporto tra le due parti, dunque, potrebbe essere giunto ai titoli di coda, dopo ben otto anni.

Ad attendere il difensore centrale a braccia aperte, quest’estate, potrebbe esserci il Milan. I tifosi rossoneri, infatti, non hanno mai dimenticato il brasiliano, che ha vestito la maglia del club di via Aldo Rossi dal 2009 al 2012, collezionando 119 presenze e 6 reti tra Serie A e Coppe e ha lasciato l’Italia, al termine della sua avventura, in lacrime. Il classe ’84, dunque, potrebbe decidere di chiudere la sua carriera in uno dei club da lui più amati, che gli ha aperto le porte del calcio ai massimi livelli e gli ha permesso di conquistare il titolo di Campione d’Italia, nella stagione 2010/11, e di alzare al cielo una Supercoppa Italiana, nella medesima gloriosa annata. Sarà necessario, tuttavia, sciogliere un nodo economico. Il giocatore, infatti, dovrebbe ridursi di molto l’attuale ingaggio, che ammonta a circa 12 milioni di euro. Thiago Silva, nei prossimi mesi, dovrà scegliere se scendere a patti con il Paris Saint-Germain o optare per una nuova avventura, che potrebbe prevedere anche una scelta dettata dal cuore.

