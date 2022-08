Calciomercato Psg, Icardi ai saluti: trattativa avanzata con il Galatasaray

Il Psg si prepara a salutare Mauro Icardi: pronto a lasciare Parigi dopo l'esclusione dichiarata dal progetto tecnico di Galtier . Il Galatasaray , infatti, è molto vicino all'accordo con i francesi per l'acquisto dell'ex Inter, sulla base del prestito.

A riportare la notizia è "L'Equipe", secondo cui, la società turca sta cercando di stringere i tempi per acquisire le prestazioni del centravanti argentino entro la fine del calciomercato. Per Icardi, che in Francia ha collezionato 92 presenze e 38 gol, pronta una nuova avventura fuori dai palcoscenici più importanti.