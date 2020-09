Calciomercato PSG, Di Maria vicino al rinnovo: nel mirino di Leonardo Skriniar e Nainggolan. I dettagli

Angel Di Maria, potrebbe chiudere la sua carriera al PSG.

Arrivato in Francia nel 2015 dopo l’avventura, tra luci e ombre, al Manchester United, il fantasista argentino, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con tutti gli allenatori transitati dal ‘Parco dei Principi’, potrebbe presto firmare il rinnovo con il club francese: pronto per il classe ’88 un triennale.

Contestualmente al rinnovo dell’ex Real Madrid, il direttore sportivo del club francese, Leonardo, starebbe lavorando anche per portare a casa anche due colpi dall’Italia e più precisamente dall’Inter; si tratta del difensore centrale Milan Skriniar e del centrocampista Radja Nainggolan. Le trattative in questione potrebbero chiudersi per una cifra complessiva di 75 milioni di euro, e nello specifico 60 per il primo e 15 per il secondo. Nel frattempo, entrambi i calciatori fanno sapere di aver appreso con pieno gradimento l’interesse del PSG. Seguiranno aggiornamenti…

