Calciomercato Pisa, sirene dalla A per Lucca: la Salernitana punta l’ex Palermo

Sirene dalla Serie A per Lorenzo Lucca. A riportare la notizia è "Il Mattino", secondo cui, la Salernitana avrebbe messo nel proprio mirino l'ex Palermo. Il DS dei granata, Morgan De Sanctis, è alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire - in caso di addio - Bonazzoli. Il calciatore, che durante il campionato ha segnato sei gol, è seguito da diverse squadre della massima serie: tra queste il Sassuolo che lo segue da inizio anno. L'alternativa è rappresentata da De Luca, attaccante classe ’98 della Sampdoria, in prestito al Perugia nell’ultima stagione con cui ha fatto molto bene.