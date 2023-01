Calciomercato Pisa, Moreo o La Mantia per l’attacco: occhi anche su Bonfanti

Dopo un avvio di stagione horror e una rimonta sotto la guida di Luca D'Angelo culminata con il quinto posto in classifica, il Pisa lavora sul mercato per rinforzare la propria rosa per il prosieguo del campionato. Obiettivo principale mettere a segno un colpo in attacco, specie in virtù della possibile partenza di Giuseppe Sibilli: attualmente attenzionato dal Palermo. A finire nel mirino dei nerazzurri, secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb", sono Stefano Moreo del Brescia e Andrea La Mantia di proprietà dell'Empoli ma attualmente in forza alla Spal. Sullo sfondo resta forte l'attenzione su Nicholas Bonfanti del Modena, un nome secondario considerata la volontà della dirigenza di virare su un profilo di esperienza.