Calciomercato Pisa, colpo in mediana: ufficiale l’acquisto dal Benevento di Ionita

Il Pisa acquista il moldavo ex Cagliari per rinforzare il proprio centrocampo

Importante colpo in entrata per il Pisa che rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo dell'esperto mediano Artur Ionita. Il moldavo ex Cagliari si trasferisce al club nerazzurro a titolo definitivo dal Benevento, firmando un contratto biennale che lo legherà al Pisa fino al 2024. Questo il comunicato: