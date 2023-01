Calciomercato Perugia, occhi in casa Atalanta: Castagnini punta Cortinovis

Castagnini ds del Perugia, guarda in casa Atalanta

Il direttore sportivo del Perugia, l'ex Palermo Renzo Castagnini è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Fabrizio Castori alcuni profili under con esperienza nel campionato di Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dirigente nativo di Reggello, avrebbe puntato i radar su un calciatore di proprietà dell’Atalanta, che ha ben figurato nel torneo cadetto scorso. Alessandro Cortinovis sarebbe il profilo sul quali l’esperto dirigente del Grifo starebbe sondando il terreno.