Calciomercato Perugia, Kouan può partire: Castagnini aspetta l’offerta giusta

Dopo una prima parte di stagione non entusiasmante sul piano prestazionale, Christian Kouan potrebbe lasciare Perugia, al netto delle criticità avute con tifoseria e staff tecnico. Diverse le incomprensioni sia con Silvio Baldini che con Fabrizio Castori, che hanno portato a scelte pesanti nei confronti del centrocampista ivoriano, definito dal Corriere dell'Umbria come incerto nel suo futuro. Il direttore sportivo, Renzo Castagnini potrebbe presto ricevere offerte valide da prendere in considerazione e valutarne l'eventuale cessione, che gioverebbe parecchio nelle casse del Grifo, a caccia di liquidità da reinvestire per innesti maggiormente funzionali alla causa dell'ex mister di Salernitana e Carpi tra le altre. Si attendono aggiornamenti...