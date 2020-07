Calciomercato Palermo, anche la Virtus Verona punta Silipo. Il futuro del classe 2001…

La Virtus Verona mette gli occhi su Andrea Silipo.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de L’Arena, Diego Campedelli, direttore generale dei rossoblù, ha messo gli occhi, in vista della prossima stagione di Serie C, su tre pedine di proprietà della Primavera della Roma. Si tratta del terzino sinistro Stefano Parodi, in uscita poiché da settembre fuoriquota, l’esterno Ludovico D’Orazio e, infine, l’attaccante Andrea Silipo, che da gennaio ha dato mostra delle sue qualità in Serie D, tra le fila del Palermo, conquistando la promozione in Lega Pro.

Il club di Viale del Fante non intende rinunciare al giovane talento, attualmente legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2022. Il calciatore, da parte sua, sarebbe ben felice di proseguire la sua avventura in maglia rosanero, conscio delle ambizioni e delle prospettive di crescita del club. Se la Virtus Verona ha già abbozzato una trattativa per Stefano Parodi e Ludovico D’Orazio, dunque, per Andrea Silipo dovrà invece attendere i risvolti della trattativa con il Palermo, che sembra destinata a concludersi con una fumata bianca.

