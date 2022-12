Calciomercato Peñarol, dopo tredici anni torna “a casa” l’ex Palermo Abel Hernandez

Ben cinque stagioni a Palermo, spesso da protagonista. Hernandez torna in Uruguay

Abel Hernandez era arrivato come astro nascente del nuovo corso rosanero, presentandosi vincendo da protagonista lo scudetto Primavera nel 2009 e ritagliandosi uno spazio importante nel successivo campionato di Serie A, tra i più memorabili della storia del Palermo, completando il reparto avanzato insieme a campioni del calibro di Fabrizio Miccoli, Edinson Cavani ed Javier Pastore. L'attaccante uruguaiano ha fatto il giro del mondo dopo 5 intensi anni vissuti con la maglia rosanero, passando dall'Inghilterra con l'Hull City e dalla Russia con il CSKA Mosca, senza dimenticare le recenti esperienze in Brasile ed in Messico.