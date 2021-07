Calciomercato Parma, ufficiale: l’ex Palermo Kurtic in prestito al Paok Salonicco

Jasmin Kurtic dice addio al Parma, l'ex rosanero andrà in prestito in Grecia al Paok Salonicco fino al 2023 dopo un anno e mezzo di permanenzanel club emiliano

Il centrocampista ex Palermo , Jasmin Kurtic , lascia ufficialmente il Parma per trasferirsi in Grecia al Paok Salonicco , dove rimarrà in prestito fino al 2023. Questo il comunicato della società gialloblu: "Il Parma Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30.06.2023 del calciatore Jasmin Kurtic alla Società P AOK Salonicco ".

Jasmin Kurtic arriva per la prima volta in Italia nel 2011 vestendo la maglia del Palermo, ma non trovando spazio viene ceduto in prestito al Varese per il campionato successivo. Nel 2012-13 è titolare nella squadra rosanero, scendendo in campo 31 volte senza mai segnare. Passa poi al Sassuolo, che lo gira in prestito negli anni successivi a Torino e Fiorentina, ma l'apice della sua carriera arriva a Bergamo con l'Atalanta, compagine in cui la mezzala si contraddistingue per continuità e qualità di rendimento, conquistando per la prima volta l'Europa con la squadra di Gasperini, in cui rimane per tre stagioni caratterizzate da 83 presenze ed impreziosite da 10 gol, fino a quando viene ceduto alla Spal dell'allora tecnico Leonardo Semplici, club con cui il centrocampista ottiene la meritata salvezza nel campionato di Serie A.