Calciomercato Parma, raggiunto l’accordo finale con Zirkzee: l’attaccante saluta il Bayern Monaco. I dettagli

Parma–Zirkzee, sempre più vicini.

Dopo avere incassato l’ok del giocatore, il Parma, si prepara a mettere a segno il suo prossimo colpo sul mercato. Si tratta di Joshua Zirkzee per cui, i Ducali, sarebbero riusciti a raggiungere un accordo verbale anche con il Bayern Monaco. Le parti sono a lavoro per concludere quanto prima l’operazione e permettere così all’attaccante di raggiungere al più presto l’Italia. L’accordo, ancora in attesa di essere messo nero su bianco, è stato raggiunto sulla base di prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.