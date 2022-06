Calciomercato Parma, per la fascia sinistra piace l’ex Lecce Barreca del Monaco

L'ex terzino di Torino e Fiorentina, Antonino Barreca ad oggi di proprietà del Monaco ha militato nell'ultima stagione in Serie B nel Lecce di Marco Baroni , neopromosso in Serie A . Il club pugliese non tratterrà il calciatore italiano e lo rimanderà in Francia dove dovrà decidere il suo destino.

La squadra francese non intende trattenerlo ed è pronta ad ascoltare nuovi offerenti. Sulle tracce del calciatore classe 1995 c'è il Parma di Fabio Pecchia, chiamato a riportare ai vertici del calcio italiano il club emiliano, dopo una deludente stagione terminata dalla permanenza in cadetteria. L'ex Cremonese raccoglierà l'eredità di Maresca prima e Iachini poi, trovando un organico in cui sono presenti un mix di giovani di prospettiva come Bernabè e giocatori di esperienza come Buffon e Pandev, a cui potrebbe inserirsi proprio Barreca.