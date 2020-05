Calciomercato Parma, l’agente di Sepe si sbilancia: “Piace a Gattuso e Giuntoli. Ritorno a Napoli? Rispondo così”

Luigi Sepe-Napoli, un amore mai finito.

Malgrado la sua avventura in azzurro non si sia conclusa come sperava, il Napoli, continua ad occupare uno spazio importante nel cuore di Luigi Sepe. Il portiere, che con Maurizio Sarri aveva trovato poco spazio in squadra, aveva concretizzato il suo divorzio dagli azzurri nel luglio del 2018 approdando al Parma con la formula del prestito con riscatto e controriscatto. Oggi, l’estremo difensore, sembrerebbe nuovamente pronto ad un clamoroso ritorno in Campania. A svelarlo, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” è l’agente del calciatore, Mario Giuffredi.

“E’ un portiere che piace tantissimo sia a Gattuso che Giuntoli. Quando è andato via da Napoli l’ha fatto perché con Sarri non aveva spazio, non per volere di Giuntoli. Se dovesse andar via uno tra Meret e Ospina tutto potrebbe succedere, visto che c’è il gradimento. Primo o secondo portiere? E’ diventato tra i portieri più forti d’Italia, se viene a Napoli lo fa per giocarsi il posto da titolare. Chi dice che verrà per fare il secondo o il terzo non ha visto gli ultimi due campionati di Serie A”.