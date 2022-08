Calciomercato Parma, ipotesi Simone Zaza dal Torino per l’attacco: i dettagli

Il Parma pensa all'attaccante del Torino, Simone Zaza per il reparto offensivo

Il Parma di Fabio Pecchia è alla ricerca di un attaccante puro, per sostituire il partente Adrian Benedyczak, su cui c’è un forte interesse del Bari.

Secondo quanto riportato da Gazzetta di Parma, il club crociato starebbe vagliando l'ipotesi Simone Zaza, ex Juventus attualmente al Torino ma escluso dal progetto di Ivan Juric. Il nodo per affondare il colpo risulta essere quello dell'ingaggio del classe 91', ancora troppo alto, non alla portata della società emiliana. Si attendono aggiornamenti...