Calciomercato Palermo, ufficiale: arriva il classe 2000 Rauti in prestito secco dal Torino

La dirigenza rosanero continua a lavorare sul mercato.

Dopo aver trovato un’intesa di massima con il Torino nei giorni scorsi, il club di viale del Fante ha definito l’arrivo in prestito di Nicola Rauti. Si tratta, nel dettaglio, di un giovane attaccante classe 2000 di proprietà del club granata. Rauti, inoltre, ha già militato in Serie C proprio con la maglia del Monza: da gennaio e prima dell’interruzione del campionato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, il giocatore, ha collezionato cinque presenze e messo a segno un gol. Dopo l’esperienza in biancorosso, il ritorno in Piemonte, il ritiro pre-campionato svolto con la prima squadra e la convocazione per la prima giornata di Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo, infatti, ha inserito anche il classe 2000 nell’elenco dei convocati per la gara contro la Fiorentina, con Rauti che è rimasto in panchina. A comunicare di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo, il giovane attaccante, è stato stesso club piemontese attraverso un comunicato ufficiale apparso pochi istanti fa sui propri canali di riferimento.

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti.”