Calciomercato Palermo, troppi dubbi per Moses Odjer: Il ragazzo tentenna ancora, l’agente paventa la rottura con il calciatore. La situazione

La medaglia di bronzo conquistata al Mondiale Under 20 con la maglia del Ghana, la gioia di aver anche messo a segno una rete con la sua nazionale nella massima competizione iridata svoltasi in Turchia nel 2013. Moses Odjer, centrocampista centrale classe 1996, ha già destato l’attenzione di addetti ai lavori ed operatori di mercato agli albori della sua parabola professionale.

Un feeling particolare con la Sicilia, l’esperienza con la formazione primavera del Catania nella stagione 2014-2015, l’esordio in prima squadra in Serie B con il club etneo. L’approdo alla Salernitana, il primo sigillo nel torneo cadetto nel rocambolesco match contro il Latina vinto per 3-2 dai campani. La società amaranto che riscatta il suo cartellino, quindi ancora la Sicilia nel destino del ragazzo con la tappa di Trapani. In maglia granata Odjer colleziona 11 presenze, la compagine di Castori incassa un’amara retrocessione in Serie C ed il centrocampista va di fatto in scadenza di contratto con la Salernitana che deteneva la proprietà del suo cartellino. Niente margini di rinnovo contrattuale con la società campana, a dispetto di un’intesa verbale ( ritorno all’Arechi e nuovo biennale in caso di mancata salvezza del Trapani) che non avrà mai riscontro sostanziale. Lo status di svincolato, la corte serrata del Palermo di Hera Hora a caccia di innesti funzionali al credo tattico di Boscaglia, al fine di implementare varietà di opzioni e cifra tecnica del suo centrocampo. L’iniziale entusiasmo del calciatore, i rapporti di stima reciproca sul piano umano e professionale tra l’agente del ragazzo e Rinaldo Sagramola a far da volano all’operazione. L’ok convinto di Odjer al progetto Palermo che innesca l’imbastitura logistica, burocratica e contrattuale dell’affare, il volo per Palermo prenotato, i biglietti staccati, la bozza del biennale stilata, le visite mediche. Il classico iter che prelude alla definizione del tesseramento di un nuovo calciatore per un club già definito e messo a punto nel dettaglio. Tutto come da prassi, in piena conformità a logiche e dinamiche fisiologiche in sede di calciomercato. Quindi l’improvviso ripensamento, in parte di matrice familiare, ma fortemente legato alle più o meno legittime ambizioni del ragazzo sul piano professionale. Una serie di tentennamenti stucchevoli, con l’indecisione a regnare sovrana, e gli intendimenti del calciatore ad oscillare, in modo radicale e repentino, a stretto giro di posta. Un atteggiamento che avrebbe arrecato non poco imbarazzo e disagio all’entourage del calciatore stesso, profondamente stupito e spiazzato da una mancanza di chiarezza e fermezza di intenti che ha di fatto alimentato perplessità tra tutte le parti in causa. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, dopo l’ennesimo ravvedimento del classe 1996, che fino a qualche ora fa sembrava aver sciolto le riserve ed aver definitivamente accettato la destinazione Palermo, l’attuale agente del calciatore, particolarmente contrariato dalla volubilità del ragazzo, starebbe seriamente contemplando l’ipotesi di rimettere il suo mandato e rinunciare alla gestione della procura del calciatore ghanese. Il Palermo spera ancora che l’affare possa andare in porto ma la pazienza del binomio dirigenziale Sagramola-Castagnini è agli sgoccioli. Sembra essersi esaurita, invece, quella dell’entourage del calciatore che per filosofia, modus operandi ed etica professionale non sembra più disposta a gestire bizze e ripensamenti del ragazzo nella fattispecie. I margini di una felice conclusione dell’affare sono ragionevolmente esigui, sussiste la consapevolezza che un tale stato di indecisione non costituisce di certo premessa ideale, sotto il profilo psicologico e motivazionale, per qualsiasi matrimonio professionale tra un calciatore ed il suo nuovo club. Le vie del calciomercato sono infinite e non sono da escludere ulteriori colpi di scena, ma verosimilmente, nelle prossime ore, il Palermo virerà su altri obiettivi per rimpinguare il roster di centrocampisti a disposizione di Boscaglia.