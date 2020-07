Calciomercato Palermo, tra under e acquisti: si complica la pista Peretti, per l’attacco idea Marras

“Il mercato in entrata del Palermo si dirama su due assi principali: quello del ritorno in Sicilia degli under e quello delle occasioni dai professionisti, svincolati e non“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della strategia di mercato del club rosanero. Al momento, l’obiettivo principale è quello di far rientrare i giovani che nella scorsa stagione si sono messi in mostra in Serie D, sui quali la società di viale del Fante ha intenzione di puntare per il prossimo futuro. Si fa in salita la strada che porta a Manuel Peretti, jolly difensivo al quale l’Hellas Verona vorrebbe proporre un contratto professionistico (ha tempo fino al 31 agosto).

Discorso diverso per Lucca e Doda, i quali sono giunti nel capoluogo siciliano a titolo definitivo. Per entrambi non dovrebbero esserci grossi problemi per trovare un’intesa. Chi potrebbe restare in D è invece Raimondo Lucera, attaccante palermitano classe 2000 che ha realizzato lo storia primo gol della stagione che ha regalato il primo successo ai rosanero contro il Marsala, finito nel mirino dell’Acireale.

Per quanto riguarda gli over resta nel taccuino del duo Sagramola-Castagnini il nome di Paponi, centravanti svincolatosi dal Piacenza. Piace anche Marras, ex Livorno: “Sempre nel reparto offensivo, si monitora con attenzione il centravanti Biasci, capocannoniere del Girone B di Serie C con la maglia del Carpi. Il suo nome è nel «pentolone» insieme a quelli di Comi della Pro Vercelli, Simeri del Bari e Di Piazza del Catanzaro“, conclude il quotidiano.