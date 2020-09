Calciomercato Palermo, Somma e l’indizio su Instagram: il saluto dell’ex Brescia ai tifosi del Deportivo La Coruna

Michele Somma saluta il Deportivo La Coruna.

Il difensore classe ’95, figlio del tecnico del Potenza Mario Somma, è l’obiettivo numero del duo Sagramola-Castagnini per completare la difesa rosanero. Somma, che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Brescia proprio nel periodo in cui c’erano i due esperti dirigenti, su Instagram ha già ringraziato e salutato il club spagnolo: “Dopo due anni qui mi sento di dover dire due parole. Dal primo giorno in cui sono arrivato, ho subito capito il reale significato della parole Sportività ed è qualcosa che, una volta passato di qui, ti rimane dentro per sempre. Ci siamo divertiti, abbiamo sofferto, abbiamo sempre lottato insieme per questi colori cercando, quando ne ho avuto la possibilità, di dare tutto in campo. Ho conosciuto persone che saranno per sempre miei amici, sono cresciuto molto grazie ai miei colleghi, staff medico, medici, impiegati, staff e grazie a voi che ci avete sempre sostenuto. Vi porterò sempre con me nel mio cuore. Sono convinto che tornerete presto dove meritate di stare. Un grande abbraccio. Michele”.

Di seguito, il post in questione.