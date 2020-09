Calciomercato Palermo, rinforzi a centrocampo: Broh a un passo dalla firma, si tratta Beloko

Il Palermo cerca di completare il centrocampo.

L’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini, in queste giornate di ritiro, mentre la squadra lavora per arrivare preparata alla nuova stagione in Serie C, stanno cercando di completare l’organico. Il centrocampo resta il reparto che ha ancora maggiore necessità di innesti. A causa dell’assenza per problemi fisici di Alessandro Martinelli infatti al momento all’appello vi sono solo Malaury Martin e Andrea Palazzi.

Il prossimo rinforzo, che potrebbe già nei prossimi giorni indossare la maglia rosanero, è il 23enne Jeremie Broh, italiano di origini ivoriane, attualmente centrocampista del Sassuolo che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cosenza in Serie B, collezionando 18 presenze e realizzando una rete. Conosce la C avendo giocato con Pordenone e Sudtirol. “Broh incarna il prototipo di centrocampista che serve a Boscaglia, tutto corsa e pronto a fare legna in mezzo al campo al servizio di un centrocampista che in questo momento è Palazzi”, si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’intesa con il giocatore del Sassuolo è stata trovata e adesso Sagramola e Castagnini sono a lavoro per trovare la formula migliore per il trasferimento. È possibile che già da questo fine settimana il centrocampista cominci a lavorare con i rosanero a Petralia Sottana.

Altro giocatore su cui sta puntando il club di Viale del Fante, in attesa di avere notizie definitive sulle condizioni di salute di Martinelli, secondo il noto quotidiano, è il centrocampista Nicky Beloko, classe 2000, ex Primavera della Fiorentina. Il giocatore svizzero, nato in Camerun, ha anche esordito in Serie A sotto la guida di Vincenzo Montella nel 2019. Lo scorso anno l’esperienza tra le fila dei belgi del Gent, durata solo sei mesi e non troppo entusiasmante. Il giovane talento è adesso pronto a ripartire da una squadra che possa regalargli il rilancio e, dunque, Palermo potrebbe rivelarsi un’offerta allettante. Beloko mette insieme diverse qualità: dagli inserimenti in avanti ad un buon tiro dalla distanza. Per lui la trattativa è ancora all’inizio, ma i dirigenti rosanero hanno già avviato un dialogo con il club toscano.

