Calciomercato Palermo, si raffredda la pista per Di Gaudio: l’attaccante verso Mantova

“Si raffredda la pista per Di Gaudio”.

Titola così l’odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nei giorni scorsi, il club ha messo a segno il primo colpo in entrata in sede di calciomercato invernale: dallo scorso 23 gennaio, infatti, Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.

L’ex Reggina, sembrava non essere l’unico acquisto imminente nei piani della dirigenza palermitana, che da tempo lavora per riuscire a portare a ‘casa’ Antonio Di Gaudio dal Verona. Tuttavia, la pista sembra essersi raffreddata. “Col passare dei giorni l’accordo non si trova e sull’attaccante si stanno materializzando altri interessi. Dalla Serie B, ma anche dalla Serie C, per quanto il giocatore stia attendendo opzioni concrete dalla cadetteria”. Per l’ala classe ’89, fuori rosa da inizio stagione, “accettare Palermo in Serie C non sarebbe un problema, però è chiaro che eventuali proposte da squadre di alta classifica in B avrebbero tutto un altro peso”. I prossimi giorni, dunque, saranno fondamentali per delineare il futuro di Gaudio, ma ad oggi Mantova sembrerebbe essere la prossima destinazione del palermitano.