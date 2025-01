Calciomercato Palermo, si punta Pohjanpalo: la clamorosa indiscrezione

Il Palermo ha iniziato molto bene il 2025 con due vittorie consecutive, e ora il ds Osti cerca di rinforzare la squadra in vista dell'ultima parte di campionato. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, i rosanero stanno puntando Joel Pohjanpalo, calciatore di enorme spessore in Serie B. Questa settimana sarà fondamentale per capire la fattibilità del colpo, con le piste Borrelli e Lapadula ancora in piedi. L'attaccante del Venezia è l'obiettivo numero uno del direttore sportivo ex Samp.