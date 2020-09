Calciomercato Palermo, si cerca il bomber: rebus Corazza e occhi puntati su Pettinari. Per il centrocampo 4 giocatori in pole

Il Palermo ha ancora nel mirino diversi giocatori.

Mentre a Petralia Sottana prosegue la preparazione dei rosanero con mister Boscaglia, i vertici del club di Viale del Fante pensano a completare la formazione. L’obiettivo del duo Castagnini-Sagramola è adesso quello di chiudere le trattative avviate precedentemente. Tra queste, come riassume l’edizione odierna della Repubblica, dovrebbe esserci quella del centrocampista Andrea Palazzi che grazie a un accordo fra Palermo e Monza si allena già con il gruppo, seppure debba ancora firmare l’accordo. A seguire arriverà anche la firma del terzino sinistro dell’Inter, Niccolò Corrado. I rosanero hanno già gettato le basi per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto. Il giocatore sta attendendo di sbrigare il protocollo anti-Covid e poi potrà partire per Petralia Sottana. Chiusa questa operazione l’attenzione della dirigenza si sposta verso il centrocampo, dove al momento si trovano soltanto Andrea Palazzi e Malaury Martin.

Tra i nomi che circolano per completare il reparto centrale vi sono: Davide Agazzi del Livorno, Nicolò Bianchi della Reggina, i due mediani di proprietà del Sassuolo Luca Mazzitelli e Jeremie Broh (per quest’ultimo la trattativa potrebbe già chiudersi nei prossimi giorni), e infine Cristian Caccetta della Paganese. Per il settore più avanzato continua il pressing sulla Reggina per l’attaccante Simone Corazza, la cui trattativa sembra bloccata. Se prima il Palermo sembrava essere favorito, infatti, adesso deve fare i conti con altre contendenti, tra cui Alessandria, Perugia e Como. Intanto occhi puntati anche su Stefano Pettinari del Trapani.

